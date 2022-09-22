«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за бразильского футболиста

21-летний бразильский полузащитник Жоао Гомес, правами на которого владеет «Фламенго», пользуется спросом среди европейских клубов. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, на игрока есть сразу шесть претендентов из разных чемпионатов.

Оформить трансфер перспективного футболиста хотят мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Атлетико», «Милан» и «Лион». Непосредственно «королевский» клуб готов заплатить за Гомеса 30 миллионов евро.

Жоао играет на позиции опорного полузащитника. В составе «Фламенго» он провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.