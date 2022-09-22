Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за бразильского футболиста

 
22 Сентября 2022 • 10:42 Комментировать

21-летний бразильский полузащитник Жоао Гомес, правами на которого владеет «Фламенго», пользуется спросом среди европейских клубов. Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Экрем Конур, на игрока есть сразу шесть претендентов из разных чемпионатов.

Оформить трансфер перспективного футболиста хотят мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Атлетико», «Милан» и «Лион». Непосредственно «королевский» клуб готов заплатить за Гомеса 30 миллионов евро.

Жоао играет на позиции опорного полузащитника. В составе «Фламенго» он провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Лион Ливерпуль Атлетико Мадрид Фламенго Манчестер Юнайтед Жоао Гомес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
11:58 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь признался, что хотел подписать Мане в «МЮ»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб нацелился на Дембеле, у игрока прописана сумма отступных в 48 миллионов евро
11:38 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «Было приятно поболтать с Венгером о былых временах в «Арсенале»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» оценил «Украинского Неймара» в 50 миллионов евро
11:32 · Англия. Премьер-лига
Ремзи: «У меня нет никаких обид на «Арсенал», я рад, что у клуба сейчас всё хорошо»
11:19 · Англия. Премьер-лига
15-летний россиянин дебютировал за молодежный состав «Манчестер Юнайтед» до 21 года
11:16 · Англия. Чемпионшип
Ван Галь жёстко наказал Крула, который не захотел принимать участие в научных исследованиях пенальти
10:56 · Англия. Премьер-лига
Грилиш ответил Сунессу на его критику
10:50 · Англия. Премьер-лига
Роналдиньо назвал своего любимого бельгийского игрока
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за бразильского футболиста
10:37 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Коутиньо вдохновляет меня»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Сольбаккен: «Мы держим связь с Артетой по поводу травмы Эдегора»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Знал, что меня засмеют, если не начну, как Холанн»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Всегда стараюсь максимально адаптироваться к функциям, которые от меня требует тренер»
09:47 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Чуамени играет очень зрело для своего возраста»
Все новости
Рекомендуем