Грилиш: «Знал, что меня засмеют, если не начну, как Холанн»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил на критику в свой адрес.

«Когда я переходил в «Сити», и все узнали сумму сделки, я понимал, что меня засмеют, если не начну, как Холанн. Думаю, только при таком раскладе меня бы не хейтили. Естественно, я не буду сидеть спокойно на месте, делая вид, что меня это не задевает. Я еще достаточно молод и могу исправить ситуацию», - передает слова английского хавбека Yahoo Sport.

Напомним, что «горожане» купили Грилиша у «Астон Виллы» за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Джек сыграл три поединка и отметился одним забитым мячом.