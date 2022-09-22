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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте ответил на предложение «Ювентуса»

 
22 Сентября 2022 • 08:36 Комментировать

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть АПЛ и вернуться в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус».

Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, у специалиста состоялись переговоры с Андреа Аньелли насчет возможного сотрудничества. Конте якобы не против сменить Массимилиано Аллегри у руля «старой синьоры».

«Ювентус» провально стартовал в сезоне-2022/2023. После семи туров Серии А туринский коллектив набрал десять баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первых двух турах Лиги чемпионов команда потерпела два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Антонио Конте
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