Конте ответил на предложение «Ювентуса»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть АПЛ и вернуться в итальянскую Серию А, где заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус».

Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, у специалиста состоялись переговоры с Андреа Аньелли насчет возможного сотрудничества. Конте якобы не против сменить Массимилиано Аллегри у руля «старой синьоры».

«Ювентус» провально стартовал в сезоне-2022/2023. После семи туров Серии А туринский коллектив набрал десять баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первых двух турах Лиги чемпионов команда потерпела два поражения.