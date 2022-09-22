Игрок «Манчестер Сити»: «Тоттенхэм» - претендент на чемпионство в АПЛ»

Испанский хавбек Родри, выступающий за «Манчестер Сити», поделился мнением о перспективах лондонского «Тоттенхэма» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«У «Тоттенхэма» собрался хороший состав, у них есть отличный наставник, у которого четкий план. «Шпоры» знают, что должны делать, и делают это с большой ответственностью. Я считаю их претендентами на чемпионский титул. Карьера Антонио Конте говорит сама за себя», - передает слова полузащитника Evening Standard.

После семи сыгранных туров «Тоттенхэм» набрал 17 очков и отстает от лидирующего «Арсенала» на один балл.