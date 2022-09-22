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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Я уже стал скучать по наградам»

 
22 Сентября 2022 • 07:44 Комментировать

Центральный нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал очередное интервью после получения награды лучшему бомбардиру на уровне национальных команд.

«Очень рад. Я уже стал скучать по наградам. Горжусь теми, с кем мне довелось пройти этот путь», - передает слова 37-летнего португальского голеадора ESPN.

На счету Криштиану 117 забитых мячей за национальную команду Португалии.

Ранее Роналду заявил, что не планирует завершать международную карьеру. Нападающий собирается помочь сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024, который пройдет в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии
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