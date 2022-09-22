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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кьеллини: «Магуайр не виноват, что «МЮ» так много заплатил за него»

 
22 Сентября 2022 • 07:20 Комментировать

Центральный защитник Джорджо Кьеллини, ныне выступающий в США за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», поделился мнением о критике в адрес защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Магуйар – квалифицированный игрок. Иногда мне становится жаль его. От него очень многого требуют. В каждом матче люди хотят, чтобы он показывал идеальную игру. Все из-за того, что за него заплатили огромные деньги. Но это не его вина», - приводит слова итальянского ветерана The Times.

Напомним, что Магуайр перебрался в «МЮ» из «Лестера» за 87 миллионов евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джорджо Кьеллини Гарри Магуайр
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