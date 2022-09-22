Почеттино сообщил, где хочет продолжить карьеру

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и «ПСЖ», хотел бы вернуться в английский футбол. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

Согласно данным источника, 50-летний наставник готов рассмотреть предложения от клубов Премьер-лиги, несмотря на слухи о возможном трудоустройстве в «Ницце».

У Почеттино есть большой опыт работы в чемпионате Англии – с 2014 по 2019 год тренер возглавлял «Тоттенхэм». Под руководством аргентинского наставника столичная команда одержала 132 победы, 61 матч завершила вничью и потерпела 63 поражения.