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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино сообщил, где хочет продолжить карьеру

 
22 Сентября 2022 • 06:11 Комментировать

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме» и «ПСЖ», хотел бы вернуться в английский футбол. Об этом рапортуют журналисты ESPN.

Согласно данным источника, 50-летний наставник готов рассмотреть предложения от клубов Премьер-лиги, несмотря на слухи о возможном трудоустройстве в «Ницце».

У Почеттино есть большой опыт работы в чемпионате Англии – с 2014 по 2019 год тренер возглавлял «Тоттенхэм». Под руководством аргентинского наставника столичная команда одержала 132 победы, 61 матч завершила вничью и потерпела 63 поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино
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