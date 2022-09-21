​Представитель «Шахтёра»: «Я предлагал де Дзерби «Ювентусу»

На днях Роберто де Дзерби принял английский «Брайтон». При этом ранее итальянца слухи связывали с «Ювентусом». Комментарий на этот счёт дал Карло Николини, который работает в спортивном департаменте украинского «Шахтёра».

«Нам было больно расставаться с де Дзерби, в том числе и потому, что мы верили в его идеи. За пару лет «Шахтёр» мог бы серьёзно прогрессировать.

Мы рады, что де Дзерби оказался в «Брайтоне», но Италия второй раз подряд упустила тренера с большим потенциалом. Я предлагал де Дзерби «Ювентусу», но затем «Брайтон» вышел с хорошим проектом», - рассказал Николини 1 Station Radio.