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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Представитель «Шахтёра»: «Я предлагал де Дзерби «Ювентусу»

 
21 Сентября 2022 • 21:14 Комментировать

На днях Роберто де Дзерби принял английский «Брайтон». При этом ранее итальянца слухи связывали с «Ювентусом». Комментарий на этот счёт дал Карло Николини, который работает в спортивном департаменте украинского «Шахтёра».

«Нам было больно расставаться с де Дзерби, в том числе и потому, что мы верили в его идеи. За пару лет «Шахтёр» мог бы серьёзно прогрессировать.

Мы рады, что де Дзерби оказался в «Брайтоне», но Италия второй раз подряд упустила тренера с большим потенциалом. Я предлагал де Дзерби «Ювентусу», но затем «Брайтон» вышел с хорошим проектом», - рассказал Николини 1 Station Radio.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Шахтёр Донецк Брайтон Карло Николини Роберто де Дзерби
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