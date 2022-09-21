​Грилиш: «В «Астон Вилле» я был более свободным»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш признал, что после трансфера из «Астон Виллы» он столкнулся с трудностями.

«Возможно, я не находился на пике формы с тех пор, как оказался в «Манчестер Сити». Но, думаю, моментами я показывал свой лучший футбол. Это совершенно не похоже на то, что было в «Астон Вилле». Думаю, в «Астон Вилле» я был более свободным», - высказался Грилиш для Sky Sports.

В шести матчах сезона 2022/2023 Джек Грилиш забил только один гол. Ходят слухи, что полузащитник подумывает о схеме клубной прописки.

27-летний Джек Грилиш оценивается экспертами transfermarkt в 70 миллионов евро.