​Артур Мело нанял личных тренеров и диетолога

В летнее трансферное окно полузащитник Артур Мело перебрался в «Ливерпуль». Мерсисайдцы арендовали игрока с правом на выкуп. При этом бразилец настроен остаться на «Энфилде» надолго.

Чтобы построить долгую карьеру в «Ливерпуле» и одновременно произвести впечатление на Юргена Клоппа, Артур нанял физиотерапевта, тренера по фитнесу и диетолога. Эти специалисты будут работать с полузащитником изо дня в день. Об этом рассказывает The Times.

Добавим, что права на Артура Мело в настоящий момент принадлежат «Ювентусу». Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего бразильца в 18 миллионов евро.