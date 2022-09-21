Роналду зовут в ​«Удинезе»

«Удинезе» прекрасно стартовал в новом чемпионате Италии. В семи турах фриульцы набрали 16 очков, благодаря чему они занимают третье место в турнирной таблице, отставая на один балл от «Наполи» и «Аталанты».

Голкипер «Удинезе» Марко Сильвестри в социальной сети отметил Криштиану Роналду и в шутку позвал его в команду. Пресс-служба «Удинезе» подхватила посыл своего футболиста и тоже отметилась в комментарии, поставив смайл.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду плохо начал сезон 2022/2023. В восьми матчах звёздный португальский нападающий записал на свой счёт всего лишь один гол.