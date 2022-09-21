​Экс-игрок «Ливерпуля» Адам завершил карьеру

36-летний шотландец Чарли Адам посредством социальных сетей объявил о завершении футбольной карьеры. Болельщики знают этого футболиста главным образом по выступлениям за «Сток Сити». Именно за «гончаров» Адам провёл наибольшее число официальных игр – 179.

Также Адам защищал цвета ряда других британских клубов, в том числе «Ливерпуля». За мерсисайдцев полузащитник провёл во всех соревнованиях 37 игр и забил два гола.

Добавим, что Чарли Адам провёл 26 матчей за национальную сборную Шотландии.

Последним клубом в карьере Чарли Адама стал его родной «Данди».