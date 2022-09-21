​Раскрыта речь пилота перед рейсом, в котором погиб футболист Эмилиано Сала

В начале 2019 года нападающий Эмилиано Сала переходил из «Нанта» в «Кардифф Сити». Трансфер так до конца и не состоялся - легкомоторный самолёт с футболистом на борту потерпел крушение при перелёте. Тело Салы было найдено на дне Ла-Манша в ходе поисковой операции, а тело пилота Дэвида Ибботсона так и не нашли.

На страницах сайта BBC было опубликовано видео, на котором Эмилиано Сала проходит контроль перед вылетом. На видео видно и Дэвида Ибботсона.

Также BBC раскрывает речь пилота перед рейсом. Запись представляет собой телефонный разговор Ибботсона со своим другом. В ходе беседы Дэвид жалуется на техническое состояние самолёта.

«Я нахожусь посреди Ла-Машна и «бах». Я подумал: «Что случилось?». Потом я проверил свои параметры, но всё было в порядке», - жаловался Ибботсон, рассказывая о том, как он летел в Нант.

Также пилот говорил, что левая педаль тормоза на самолёте не работала, и воздушное судно нуждается в ремонте.

«Обычно спасательный жилет я держу между сидениями, но завтра я буду в нём», - рассказывал Ибботсон.