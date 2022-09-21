Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте откладывает переговоры о новом контракте, но «Тоттенхэм» не готов ждать долго слухи

 
21 Сентября 2022 • 14:22 Комментировать

Действующий контракт главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитан до конца текущего сезона. Клуб заинтересован в пролонгации трудового договора, но итальянский специалист раз за разом откладывает встречи на этот счёт. Об этом на своих страницах рассказывает Tuttosport.

По данным источника, на сегодняшний день Конте сосредоточен на своей работе, не желая отвлекаться на переговорный процесс. При этом «Тоттенхэм» не готов ждать долго. В качестве дедлайна «шпоры» определили январь. Если к тому моменту переговоры не стартуют, лондонцы будут работать над поиском альтернативы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
15:17 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал, как относится к критике со стороны британских журналистов
15:05 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: «На поле я не даю спуску даже друзьям»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Менди вернулся в расположение «Челси» из-за травмы колена
14:28 · Англия. Премьер-лига
Салиба — об «Арсенале»: «Я чувствую себя здесь как дома»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Конте откладывает переговоры о новом контракте, но «Тоттенхэм» не готов ждать долго слухи
14:20 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер – об увольнении Тухеля: «Он сделал невозможное возможным, но это футбол»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Эриксен оценил сравнения со Скоулзом
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может пригласить спортивного директора «Байера»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Канди – о том, что Нванери стал самым молодым игроком в истории АПЛ: «Очень самодовольное решение Артеты»
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всё больше беспокоится об интересе «Баварии» к Кейну
13:29 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Не могу назвать Грилиша отличным игроком»
13:00 · Англия. Премьер-лига
Цимикас назвал свои самые памятные моменты в «Ливерпуле»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Виллиан – об увольнении Тухеля: «Для «Челси» это нормально, я играл в клубе под руководством 5 тренеров»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Когда Артета только возглавил «Арсенал», я сказал ему, что хочу уйти»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» приобретут 12-й клуб 1
Все новости
Рекомендуем