Действующий контракт главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитан до конца текущего сезона. Клуб заинтересован в пролонгации трудового договора, но итальянский специалист раз за разом откладывает встречи на этот счёт. Об этом на своих страницах рассказывает Tuttosport.

По данным источника, на сегодняшний день Конте сосредоточен на своей работе, не желая отвлекаться на переговорный процесс. При этом «Тоттенхэм» не готов ждать долго. В качестве дедлайна «шпоры» определили январь. Если к тому моменту переговоры не стартуют, лондонцы будут работать над поиском альтернативы.