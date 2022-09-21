Владельцы «Манчестер Сити» приобретут 12-й клуб

Владеющий «Манчестер Сити» холдинг City Football Group планирует расширить свое влияние. Следующей целью станет бразильский коллектив «Байя».

Сообщается, что стороны уже обговорили все условия сделки, которая будет оформлена в ближайшее время. Отметим, что клуб второго по силе дивизиона Бразилии станет 12-м в списке подконтрольных владельцам «Манчестер Сити».

Помимо «горожан» и «Байи» в их число входят «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити», «Палермо», «Жирона», «Труа», «Ломмел», «Йокогама Ф. Маринос», «Сычуань Цзюню».

