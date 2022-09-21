«МЮ» утвердил приоритетного кандидата на место Роналду

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, права на которого принадлежат «Наполи», продолжает оставаться в трансферном шорт-листе «Манчестер Юнайтед», об этом информирует Manchester Evening News.

Как сообщают британские СМИ, 23-летний африканец – приоритетная цель «красных дьяволов» на лето следующего года. Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

На острие атаки Осимхен будет призван заменить португальца Криштиану Роналду, у которого в конце сезона завершится контракт с «Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Серии А Виктор отметился двумя забитыми мячами в пяти поединках.

Роналду и Месси - в сторону: назван самый высокооплачиваемый футболист мира