Кассано: «Роналду будет вечно вторым»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Хочу обратиться к Криштиану. Послушай меня внимательно: ты очень силен, выиграл много трофеев, но всегда будешь вторым. Ты мне напоминаешь Тото Кутуньо, вечно второго», - заявил Кассано в эфире Rai2.

Нынешний сезон складывается неудачно для 37-летнего португальца. В рамках Английской премьер-лиги Криштиану провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года.