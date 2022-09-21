Игрок «МЮ»: «У Магуайра отличная карьера, он на вершине»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс высказался о своем одноклубнике – центральном защитнике Гарри Магуайре.

«У Гарри отличная карьера. Магуайр – капитан «Манчестер Юнайтед», он уже на вершине. Я тоже мечтаю о таком», - передает слова 22-летнего футболиста UTD Report.

Магуайр выступает за манкунианский гранд с августа 2019 года. Действующий трудовой договор 29-летнего защитника с «красными дьяволами» рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Гарри провел три поединка, в которых получил три желтые карточки.