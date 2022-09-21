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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс: «Рад вдохнуть полной грудью в сборной Бельгии»

 
21 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать

Хавбек «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс прокомментировал свой вызов в ряды национальной команды.

«Рад, что могу вдохнуть полной грудью, поскольку в клубе сейчас все непросто. Дела в «Лестере» обстоят неважно. Конечно, мы прикладываем все усилия, чтобы исправить ситуацию. Затянувшаяся серия неудач сказывается на футболистах. Нам нужно извлечь пользу из паузы и перезарядиться», - передает слова полузащитника Sly Sports.

Напомним, что «Лестер» крайне неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Команда с одним очком занимает последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Сборная Бельгии Юри Тилеманс
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