Роналду - о призе лучшему бомбардиру: «Никогда не думал, что смогу достичь этого»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил награду лучшему голеадору в истории национальных сборных. На счету 37-летнего бомбардира 117 забитых мячей в 189 поединках за сборную Португалии.

«Горжусь, что получил приз такого масштаба. Никогда не думал, что смогу достичь этого. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Я прошел долгий путь, но он еще не закончен. Криштиану еще покажет себя», - передает слова центрального форварда Renascenca.

Ранее Криштиану заявил, что планирует сыграть за национальную сборную Португалии на чемпионате Европы 2024 года. Турнир пройдет в Германии.