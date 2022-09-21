Грилиш начал планировать уход из «Манчестер Сити»

Хавбек национальной сборной Англии и «Манчестер Сити» Джек Грилиш недоволен тем, как развивается его карьера в нынешнем клубе.

Как стало известно Transfer News Live, 27-летний полузащитник намерен покинуть «горожан» по окончании сезона, если ситуация не изменится. Он уже поручил своему агенту заняться этим вопросом.

Напомним, что «Манчестер Сити» приобрел Грилиша у бирмингемской «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел три поединка и отметился одним забитым мячом.