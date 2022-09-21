Дайер рассказал, как Конте повлиял на его карьеру

Английский защитник Эрик Дайер, выступающий на клубном уровне за лондонский «Тоттенхэм», высказался о главном тренере команды Антонио Конте.

«Конте очень многое сделал для меня. Могу назвать его крестным отцом. Под руководством Антонио ты всегда чему-то учишься и прогрессируешь. Как только узнаешь одно, сразу переходишь к другому. Он вернул мне веру в себя», - передает слова полузащитника таблоид The Mirror.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Дайер провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. После семи туров «шпоры» занимают третье место в таблице.