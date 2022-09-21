Фернандеш рассказал, что мог перейти в «Тоттенхэм»

Португальский легионер «МЮ» Бруну Фернандеш рассказал о сорвавшемся переходе в другой английский клуб – лондонский «Тоттенхэм».

«Я всегда хотел играть в АПЛ. Тогда «Тоттенхэм» тренировал Почеттино, и он хотел подписать меня. «Шпоры» сделали неплохое предложение, однако «Спортинг» не захотел отпускать меня. Они отказали лондонцам, чем сильно разозлили меня. Однако в 2020 году я все же оказался в Англии, перейдя в «Юнайтед», - приводит слова Бруну The Athletic.

28-летний полузащитник выступает за «красных дьяволов» с января 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до середины 2026 года.