Ремзи вспомнил об уходе из «Арсенала»

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», вспомнил о своем уходе из лондонского «Арсенала» несколько лет назад.

«Тогда мы вели переговоры, и я дал согласие на новый контракт с клубом. Однако поле этого было длительное затишье со стороны «Арсенала». Я обратился к своему агенту с просьбой решить вопрос. Но затем клуб отозвал предложение. Подписывать уже было нечего», - передает слова Аарона Sky Sports.

Напомним, что ряды французского коллектива Ремзи пополнил в летнее трансферное окно, подписав однолетнее трудовое соглашение.