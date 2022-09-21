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Ремзи вспомнил об уходе из «Арсенала»

 
21 Сентября 2022 • 08:06 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, ныне выступающий в чемпионате Франции за «Ниццу», вспомнил о своем уходе из лондонского «Арсенала» несколько лет назад.

«Тогда мы вели переговоры, и я дал согласие на новый контракт с клубом. Однако поле этого было длительное затишье со стороны «Арсенала». Я обратился к своему агенту с просьбой решить вопрос. Но затем клуб отозвал предложение. Подписывать уже было нечего», - передает слова Аарона Sky Sports.

Напомним, что ряды французского коллектива Ремзи пополнил в летнее трансферное окно, подписав однолетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Аарон Ремзи
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