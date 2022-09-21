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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» подписал боснийского голкипера официально

 
21 Сентября 2022 • 07:23 Комментировать

22-летний боснийский вратарь Аднан Канурич продолжит свою карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стал «Ноттингем Форест», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Голкипер пополнил ряды английского коллектива на правах свободного агента. Минувшим летом у Канурича истек срок действия контракта с клубом «Сараево». Стоит отметить, что у Аднана есть опыт выступлений на Туманном Альбион. Ранее он поиграл за молодежку «Сток Сити».

После семи проведенных туров Премьер-лиги «Ноттингем Форест» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Аднан Канурич
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