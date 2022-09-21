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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» решил продлить контракт с Салиба

 
21 Сентября 2022 • 06:58 Комментировать

Французский защитник Вильям Салиба может получить новый контракт от руководства лондонского «Арсенала». Об этом посредством своих социальных сетей информирует журналист Руди Галетти.

Согласно сведениям инсайдера, стороны обсудят новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2027 года. Одним из инициаторов сделки выступает главный тренер команды Микель Артета. Испанский специалист видит Салиба ключевым звеном в обороне клуба.

Действующий контракт защитника с английским коллективом рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне Вильям забил два гола в семи матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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