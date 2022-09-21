Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нашёл топ-тренера на замену Аллегри

 
21 Сентября 2022 • 06:16 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус», провально начавший сезон под руководством Массимилиано Аллегри, может сменить главного тренера в скором будущем. Согласно данным таблоида Daily Mail, в поле зрения «старой синьоры» попал Антонио Конте, ныне занимающий пост рулевого лондонского «Тоттенхэма».

Источник подчеркивает, что за назначение итальянского специалиста выступает вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед. Конте уже работал в туринском гранде с 2011 по 2014 год.

Срок действующего контракта Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения может составить порядка 36 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антонио Конте Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ale10JUFC
21 Сентября 2022 в 06:48
Да у Конте зарплата ещё больше чем у Аллегри, и требование по составу, он уже не тот Конте которому надо что-то доказывать.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
07:23 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» подписал боснийского голкипера официально
06:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решил продлить контракт с Салиба
04:00 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг оконфузился, снимая домашнее видео о любви к «Челси»
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Мы не говорили с ним о случившемся»: Ришарлисон – о стычке Конте и Тухеля
20 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Пулишич рассказал, как его обидел Тухель
18:35 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби советовался с Гвардиолой перед переходом в «Брайтон»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Снейдер негативно охарактеризовал Бенитеса, как тренера и человека
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рамуша в январе
15:44 · Англия. Премьер-лига
Дубравка рассказал о том, как Роналду помог ему адаптироваться в «МЮ» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: Мне было сложно в «Эвертоне» из-за связи с «Ливерпулем»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк не боится получить травму перед чемпионатом мира
14:17 · Англия. Премьер-лига
​Жезус нарушил молчание по поводу невызова в сборную Бразилии
13:30 · Англия. Премьер-лига
Романо не исключает уход Роналду из «МЮ» в январе 1
12:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Не думаю, что Осимхен в январе перейдёт в «МЮ»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «В прошлом сезоне брат заставил меня выложиться на максимум в матче «Реалом», чтобы показать свой уровень»
Все новости
Рекомендуем