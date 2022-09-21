«Ювентус» нашёл топ-тренера на замену Аллегри

Туринский «Ювентус», провально начавший сезон под руководством Массимилиано Аллегри, может сменить главного тренера в скором будущем. Согласно данным таблоида Daily Mail, в поле зрения «старой синьоры» попал Антонио Конте, ныне занимающий пост рулевого лондонского «Тоттенхэма».

Источник подчеркивает, что за назначение итальянского специалиста выступает вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед. Конте уже работал в туринском гранде с 2011 по 2014 год.

Срок действующего контракта Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения может составить порядка 36 миллионов евро.