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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби советовался с Гвардиолой перед переходом в «Брайтон»

 
20 Сентября 2022 • 18:35 Комментировать

На днях «Брайтон» объявил о назначении Роберто де Дзерби главным тренером команды. Молодой итальянский тренер перед переходом в клуб Премьер-лиги советовался с рулевым «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Перед приездом я разговаривал с Гвардиолой. Он рассказал мне много хорошего о «Брайтоне». Он сказал, что будет рад помочь мне, только не в ситуации с матчем против «Манчестер Сити», - сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, что Хосеп Гвардиола не один раз хвалил Роберто де Дзерби как тренера. Испанец говорил, что подчёркивает что-то для себя, наблюдая за командами итальянца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брайтон Роберто де Дзерби
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