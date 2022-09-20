​Де Дзерби советовался с Гвардиолой перед переходом в «Брайтон»

На днях «Брайтон» объявил о назначении Роберто де Дзерби главным тренером команды. Молодой итальянский тренер перед переходом в клуб Премьер-лиги советовался с рулевым «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Перед приездом я разговаривал с Гвардиолой. Он рассказал мне много хорошего о «Брайтоне». Он сказал, что будет рад помочь мне, только не в ситуации с матчем против «Манчестер Сити», - сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, что Хосеп Гвардиола не один раз хвалил Роберто де Дзерби как тренера. Испанец говорил, что подчёркивает что-то для себя, наблюдая за командами итальянца.