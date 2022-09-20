«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рамуша в январе

«Манчестер Юнайтед» рассматривает форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша в качестве своей трансферной цели на январь.

Потратив больше 200 миллионов фунтов минувшим летом, главный тренер «Юнайтед» Эрик Тен Хаг планирует продолжить работы над укреплением состава в январе.

Приоритетной целью для наставника «красных дьяволов» является приглашение нападающего. По информации The Sun, «Юнайтед» уже установил контакт с представителями Рамуша, который блестяще начал новый сезон, сумев забить восемь мячей в 12-ти встречах.

Известно, что контракт Гонсалу предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, но «Бенфика» будет готова расстаться с игроком за 25 миллионов фунтов. Помимо «Манчестер Юнайтед», игроком также интересуются «Бавария» и «Ньюкасл».