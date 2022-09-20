Бенитес: Мне было сложно в «Эвертоне» из-за связи с «Ливерпулем»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес высказался о своих проблемах в «Эвертоне». Специалист возглавлял «ирисок» на протяжении шести месяцев в сезоне 2021/2022.

«Когда мне поступило предложение, я знал, что фанаты скажут: «Ты работал в «Ливерпуле», и это будет проблемой». Но у меня было много «синих» друзей, которые знали, что я сделаю всё возможное, чтобы улучшить ситуацию.

Поскольку я был «красным», я не мог принимать некоторые решения. Я знал, что нужно что-то менять, но я был «красным», и люди могли сказать: «Он пришёл, чтобы изменить наш клуб», - рассказал Бенитес в программе Football Daily.