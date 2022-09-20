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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жезус нарушил молчание по поводу невызова в сборную Бразилии

 
20 Сентября 2022 • 14:17 Комментировать

В семи матчах Премьер-лиги Англии в сезоне 2022/2023 Габриэль Жезус забил 4 гола и отдал 3 голевых паса. Тем не менее, форвард «Арсенала» не был вызван в ряды сборной Бразилии. 25-летний футболист нарушил молчание на этот счёт.

«Я очень уважаю решение тренера. Я уважаю Тите и весь его штаб. Я бразилец, и я всегда буду болеть за нашу сборную. Я также уважаю других футболистов сборной, у которых высокий уровень. Я буду продолжать делать всё возможное, чтобы снова получить возможность», - сказал Жезус бразильскому филиалу ESPN.

В ноябре сборная Бразилии отправится в Катар, где пройдёт чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Тите Габриэль Жезус
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