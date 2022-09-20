Салиба рассказал о карьере в «Арсенале»

Французский защитник Вильям Салиба поведал о своих выступлениях за лондонский «Арсенал».

«Чувствую себя здесь, как у себя дома. Мне очень нравится город, мне нравится клуб. Меня абсолютно все устраивает», - передает слова 21-летнего исполнителя Sky Sports.

Напомним, что Салиба перешел в стан «канониров» в 2019 году, но затем поиграл в аренде за «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Вильям принял участие в семи поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После семи игр «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ.