Оуэн раскрыл секрет успеха «Арсенала»

Известный в прошлом английский нападающий Майкл Оуэн, поигравший за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», высказался о причинах успешного старта лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я раньше критиковал «канониров» за мягкость. Теперь же команда стала показывать зрелость на поле, хотя за нее по-прежнему выступают много молодых футболистов. Сейчас разница на колоссальном уровне, просто сравните матчи против «Брентфорда» в этом и прошлом сезонах. Игроки «Арсенала» заматерели, их уверенность выросла», - цитирует испанца Daily Mail.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ.