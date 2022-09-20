Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн раскрыл секрет успеха «Арсенала»

 
20 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать

Известный в прошлом английский нападающий Майкл Оуэн, поигравший за «Ливерпуль» и мадридский «Реал», высказался о причинах успешного старта лондонского «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Я раньше критиковал «канониров» за мягкость. Теперь же команда стала показывать зрелость на поле, хотя за нее по-прежнему выступают много молодых футболистов. Сейчас разница на колоссальном уровне, просто сравните матчи против «Брентфорда» в этом и прошлом сезонах. Игроки «Арсенала» заматерели, их уверенность выросла», - цитирует испанца Daily Mail.

После семи сыгранных матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майкл Оуэн Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
11:01 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис может оказаться в лондонском клубе, речь не об «Арсенале»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновит переговоры с другими кандидатами на пост спортивного директора
10:49 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «В АПЛ почти все игроки жалуются судьям»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Оуэн раскрыл секрет успеха «Арсенала»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Дюмфрис летом не уехал в АПЛ
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет следующим летом обменять Лукаку на Кейна
10:15 · Англия. Премьер-лига
Хендерсона вызвали в сборную Англии, игрок быстрее восстановился от травмы, чем ожидалось
10:11 · Англия. Премьер-лига
Новичок «МЮ» Дубравка рассказал, как его принял Роналду
10:09 · Англия. Премьер-лига
Холанн станет капитаном Норвегии в ближайших матчах, если Эдегор не восстановится после травмы
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» нового правого защитника
10:02 · Англия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о потере прав на АПЛ
09:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы ван де Бек остался в «Манчестер Юнайтед»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» переплатил за трансферы больше всех в мире
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Бенфики»
09:23 · Англия. Премьер-лига
В «Зальцбурге» высказались насчёт возможного назначения Фройнда на пост спортивного директора «Челси»
Все новости
Рекомендуем