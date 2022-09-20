Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о потере прав на АПЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о потере возможности показывать встречи Английской премьер-лиги.

«Потеря АПЛ – самая ощутимая для нас. Это один из самых главных турниров, за права на который мы бились», – заявил функционер изданию «РБ Спорт». Тащин отметил, что в руководстве телеканала рассчитывали на показ Английской премьер-лиги из-за хорошей суммы, которую мог заработать «Матч ТВ» по спонсорским сделкам. Сообщается, АПЛ не получила из-за разрыва соглашения с российским телеканалом около 50 миллионов евро.

Отметим, что и предыдущий вещатель «Okko Sport» не смог продолжить свой показ в прошлом сезоне из-за разрыва контракта со стороны руководства АПЛ. Напомним, что «Матч ТВ» ранее транслировал элитный дивизион английского футбола с 2015 по 2019 год.