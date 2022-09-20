Тен Хаг хочет, чтобы ван де Бек остался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг по-прежнему хочет оставить в составе полузащитника Донни ван де Бека. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец ещё перед своим назначением на «Олд Траффорд» написал футболисту сообщение, где попросил его остаться в команде.

К сегодняшнему дню ван де Бек провёл всего 19 игровых минут во всех турнирах. Тренер понимает, что футболист нуждается в практике, но при этом просит своего подопечного проявить терпение.

Напомним, что под руководством тен Хага в «Аяксе» ван де Бек в сезоне-2018/19 отметился тремя голами и двумя ассистами в Лиге чемпионов, что помогло команде дойти до полуфинала. С тех пор полузащитник находился на радаре у топ-клубов.