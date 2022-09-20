«Арсенал» нацелился на полузащитника «Ювентуса»

Итальянский полузащитник Мануэль Локателли, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку. У игрока есть вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Согласно данным портала Goal.com, заинтересованность в переходе 24-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал». Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

За «старую синьору» Мануэль выступает на правах аренды, рассчитанной до лета следующего года. Полноценный контракт полузащитника принадлежит «Сассуоло».

В текущем сезоне Серии А хавбек провел пять матчей и получил три желтые карточки.