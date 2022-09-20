«Манчестер Сити» нацелился на форварда с ценником 70 миллионов евро

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау, выступающий на клубном уровне за «Милан», по-прежнему остается трансферной целью руководства «Манчестер Сити». Об этом сообщается на страницах Manchester Evening News.

Как рапортует источник, чемпион Англии рассчитывает оформить переход футболиста в 2023 году. Контракт Леау с «россонери» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость 23-летнего форварда оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии португалец принял участие в шести встречах, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.