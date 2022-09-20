Холанн - лидер топ-5 чемпионатов по голам

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился потрясающей результативностью на старте нынешнего сезона. Норвежский бомбардир является единственным игроком, которому удалось забить десять или более голов в топ-5 европейских чемпионатах. В данный момент на его счету 11 мячей.

Второе место в рейтинге занимает польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся восемью голами в чемпионате Испании. На третьем месте располагается форвард «ПСЖ» Неймар, у которого также восемь результативных ударов.

В топ-5 еще попали Килиан Мбаппе (7) и Борха Иглесиас (6).