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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн - лидер топ-5 чемпионатов по голам

 
20 Сентября 2022 • 06:55 Комментировать

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился потрясающей результативностью на старте нынешнего сезона. Норвежский бомбардир является единственным игроком, которому удалось забить десять или более голов в топ-5 европейских чемпионатах. В данный момент на его счету 11 мячей.

Второе место в рейтинге занимает польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся восемью голами в чемпионате Испании. На третьем месте располагается форвард «ПСЖ» Неймар, у которого также восемь результативных ударов.

В топ-5 еще попали Килиан Мбаппе (7) и Борха Иглесиас (6).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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