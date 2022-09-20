«Зальцбург» не хочет отпускать спортивного директора в «Челси»

Сделка по переходу спортивного директора «Зальцбурга» Кристофа Фройнда в лондонский «Челси» может не состояться, об этом информируют журналисты The Athletic.

По сведениям источника, владельцы австрийского клуба не хотят расставаться с функционером и предпринимают попытки удержать его в команде. «Зальцбург» готов предложить Фройнду более выгодные условия сотрудничества, чтобы убедить его остаться.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» неудачно стартовал, набрав десять баллов после шести проведенных матчей. Команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. Из-за таких результатов с поста наставника был уволен немецкий специалист Томас Тухель.