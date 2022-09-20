Украинский журналист: «Де Дзерби - трус, не желаю успеха ему в «Брайтоне»

Украинский журналист Игорь Цыганык негативно отреагировал на назначение экс-главного тренера «Шахтёра» Роберто де Дзерби на пост рулевого английского «Брайтона».

«Поведение де Дзерби на Украине мне не понравилось. Думал, он останется в «Шахтёре», но де Дзерби - трус! Поэтому я не желаю успеха ему в «Брайтоне», - поведал журналист на своем канале в ютубе.

На днях стало известно, что 43-летний итальянский специалист заключил с «чайками» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года. «Шахтёр» де Дзерби тренировал с 2021 по 2022 год.

После шести сыгранных матчей «Брайтон» занимает четвертое место в АПЛ.