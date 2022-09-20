Капелло приятно охарактеризовал Кейна

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло назвал футболиста «Тоттенхэма» Гарри Кейна одним из величайших нападающих современности.

«Полагаю, что Кейн является одним из величайших нападающих. Ему повезло, что его тренирует Конте, который поможет ему стать лучше. Кейн не просто ждет мяча. Он участвует в создании голевых моментов. Он отдает голевые передачи и забивает голы. Гарри является ключевых футболистов в «Тоттенхэме». Я думаю, что он самый важный игрок и в сборной Англии», - приводит слова Капелло Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кейн принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и сделал одну результативную передачу.