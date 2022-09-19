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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис может не сыграть в дерби с «Арсеналом»

 
19 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» вернулся из расположения сборной Франции, поскольку получил повреждение. Футболист смог принести своей команде в матче против «Лестера» (6:2), однако травмировал бедро.

Теперь Уго не поможет своей национальной команде в играх Лиги наций против Дании и Австрии. Наставник «трехцветных» уже нашел замену на Льорису. Вместо кипера «шпор» был приглашен Альбана Лафон из «Нанта».

Портал Evening Standard подчеркивает, что степень тяжести травмы Льориса пока неизвестна, однако уже сейчас можно говорить о том, что участие футболиста в дерби против «Арсенала», которое намечено на 1 октября, находится под вопросом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сборная Франции Уго Льорис Апл
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