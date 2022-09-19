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«Бавария» сделала Кейна главной трансферной целью

 
19 Сентября 2022 • 18:49 Комментировать
Мюнхенская «Бавария» попытаться подписать форварда английского «Тоттенхэма» Гарри Кейна следующим летом, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По его словам, ранее «Бавария» уже связывалась с игроком и его представителями. В настоящий момент в английском нападающем клуб видит замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Плеттенберг убеждён, что Кейн станет главной целью «Баварии» в следующее летнее трансферное окно.

При этом журналист допускает, что ситуация ещё может измениться. По его мнению, всё будет зависеть от выступления Кейна в этом сезоне.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Считается, что за трансфер англичанина «Баварии» придётся заплатить около 100 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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