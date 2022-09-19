«Бавария» сделала Кейна главной трансферной целью

По его словам, ранее «Бавария» уже связывалась с игроком и его представителями. В настоящий момент в английском нападающем клуб видит замену ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Плеттенберг убеждён, что Кейн станет главной целью «Баварии» в следующее летнее трансферное окно.
При этом журналист допускает, что ситуация ещё может измениться. По его мнению, всё будет зависеть от выступления Кейна в этом сезоне.
Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Считается, что за трансфер англичанина «Баварии» придётся заплатить около 100 млн евро.
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