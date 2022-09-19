​Грилиш: «Сказал Холанну: «Не знал, что ты умеешь забивать из-за штрафной площади»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о форварде Эрлинге Холанне. На выходных норвежец впервые забил за «горожан» из-за пределов штрафной площади.

«В этом сезоне, на мой взгляд, у нас есть лучший нападающий в мире, который просто одержим забитыми голами и нахождением в штрафной площади, что является блестящей чертой для нападающего.

Думаю, нам нужно просто доставлять мяч в штрафную. Недавно мы говорили с Холанном, и я сказал ему: «Даже не знал, что ты умеешь забивать из-за штрафной площади», - слова Грилиша приводит Goal.com.

В 10 матчах за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 14 голов.