​12 представителей «Манчестер Юнайтед» отравились после игры с «Шерифом»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Шериф» во втором туре группового этапа Лиги Европы со счётом 2:0. На следующий день сразу 12 представителей клуба оказались на больничном с пищевым отравлением. Как сообщает таблоид The Sun, клуб пытается выяснять обстоятельства отравления – игроки и персонал могли что-то съесть в Кишинёве или уже в самолёте на обратном пути.

Отмечается, что некоторые футболисты, у которых имелись признаки пищевого отравления, смогли тренироваться уже в субботу, но не все. И всё же инцидент не повлиял на отъезды игроков в их национальные сборные.