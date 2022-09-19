​Гранды АПЛ держат на радаре вундеркинда «Арсенала»

На выходных в Английской премьер-лиге за «Арсенал» сыграл полузащитник Этан Нванери. Выйдя на замену в матче против «Брентфорда», он стал первым 15-летним футболистом, который сыграл в АПЛ.

Согласно данным Caughtoffside, вундеркинд «Арсенала» находится на радаре грандов Премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуле».

Этан Нванери ещё настолько молод, что авторитетный портал transfermarkt не успел назначить оценочную стоимость талантливого игрока.

Добавим, что «Арсенал» после семи игр является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии.