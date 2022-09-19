Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гранды АПЛ держат на радаре вундеркинда «Арсенала»

 
19 Сентября 2022 • 17:47 Комментировать

На выходных в Английской премьер-лиге за «Арсенал» сыграл полузащитник Этан Нванери. Выйдя на замену в матче против «Брентфорда», он стал первым 15-летним футболистом, который сыграл в АПЛ.

Согласно данным Caughtoffside, вундеркинд «Арсенала» находится на радаре грандов Премьер-лиги. Речь идёт о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуле».

Этан Нванери ещё настолько молод, что авторитетный портал transfermarkt не успел назначить оценочную стоимость талантливого игрока.

Добавим, что «Арсенал» после семи игр является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Этан Нванери
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
17:56 · Англия. Премьер-лига
​12 представителей «Манчестер Юнайтед» отравились после игры с «Шерифом»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Гранды АПЛ держат на радаре вундеркинда «Арсенала»
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» намерен продлить контракт с Айуоби
17:32 · Англия. Премьер-лига
Поттер может сменить Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов отпустить Лансини бесплатно
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за «украинского Неймара» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» вернётся за хавбеком «Реала» в следующем году 2 слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ
13:58 · Англия. Премьер-лига
Аурелио: «Я был впечатлён игрой Цимикаса в матче с «Аяксом»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Зидан и Джеррард – мои любимые полузащитники»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Я всё ещё не чувствую себя на 100%»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует обменять Лукаку на Кейна 1 слухи
12:51 · Англия. Премьер-лига
Жоао Гомес – об интересе «Ливерпуля»: «Я бы с удовольствием играл за эту команду»
Все новости
Рекомендуем