Талантливый полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик, которого называют «украинским Неймаром», привлёк внимание ещё одного европейского клуба, причём топового. Как сообщает Express, в борьбу за Мудрика включился «Ливерпуль». Мерсисайдцы попытаются подписать украинца в январе, но им придётся столкнуться с конкуренцией – «Арсенал», «Севилья» и «Ньюкасл» тоже хотят заполучить игрока.

Отмечается, что Михаила Мудрика можно будет приобрести за 30 миллионов евро.

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» и «Селтика» Михаил Мудрик забил два гола и отдал два голевых паса.