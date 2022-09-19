Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» включился в борьбу за «украинского Неймара» слухи

 
19 Сентября 2022 • 16:32 Комментировать

Талантливый полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик, которого называют «украинским Неймаром», привлёк внимание ещё одного европейского клуба, причём топового. Как сообщает Express, в борьбу за Мудрика включился «Ливерпуль». Мерсисайдцы попытаются подписать украинца в январе, но им придётся столкнуться с конкуренцией – «Арсенал», «Севилья» и «Ньюкасл» тоже хотят заполучить игрока.

Отмечается, что Михаила Мудрика можно будет приобрести за 30 миллионов евро.

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» и «Селтика» Михаил Мудрик забил два гола и отдал два голевых паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шахтёр Донецк Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» готов отпустить Лансини бесплатно
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в борьбу за «украинского Неймара» слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем», если получит жёлтую в дерби с «Тоттенхэмом»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Найджел де Йонг: «Никогда не был фанатом Джаки, но он заслуживает капитанскую повязку «Арсенала»
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» вернётся за хавбеком «Реала» в следующем году 1 слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гризманн всё ещё на радаре у топ-клуба АПЛ
13:58 · Англия. Премьер-лига
Аурелио: «Я был впечатлён игрой Цимикаса в матче с «Аяксом»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Беллингем: «Зидан и Джеррард – мои любимые полузащитники»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Я всё ещё не чувствую себя на 100%»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует обменять Лукаку на Кейна 1 слухи
12:51 · Англия. Премьер-лига
Жоао Гомес – об интересе «Ливерпуля»: «Я бы с удовольствием играл за эту команду»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Франк: «Думаю, «Арсенал» будет бороться за чемпионство»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хотел подписать Джаку, но футболист отказался переходить в «Рому»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «Бёли сказал мне: «Слушай, мы хотим, чтобы ты вернулся сильнее»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Фройнд уже в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси», Поттер одобрил кандидатуру австрийца
Все новости
Рекомендуем