В летнее трансферное окно «Ливерпуль» пытался переманить в свои ряды полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Английский гранд предлагал 100 миллионов евро, но осуществить сделку не вышло. Как следствие, «красным» пришлось довольствоваться арендой Артура Мело.

Как сообщает Football365, следующим летом «Ливерпуль» вернётся за Вальверде. Мерсисайдцы планируют снова побороться за подписание 24-летнего уругвайца, которого эксперты портала transfermarkt оценивают в 70 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Федерико Вальверде провёл за «Реал» 9 матчей. На счету полузащитника четыре гола и два результативных паса.