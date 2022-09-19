Названа сумма компенсации, которую «Лестер» должен заплатить Роджерсу

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, досрочное увольнение главного тренера команды Брендана Роджерс может дорого обойтись руководству «Лестера».

По сообщениям источника, английскому клубу придется выплатить специалисту денежную компенсацию в размере десяти миллионов фунтов (11,5 миллиона евро). Действующий контракт Роджерса с «лисами» рассчитан еще на три года.

Ранее сообщалось, что заменить Брендана у руля команды могут Томас Франк или Шон Дайч.

«Лестер» провалил старт сезона в Английской премьер-лиге, набрав лишь одно очко после семи проведенных туров. Команда идет на последнем месте.