Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа сумма компенсации, которую «Лестер» должен заплатить Роджерсу

 
19 Сентября 2022 • 08:50 Комментировать

Как стало известно журналистам таблоида The Sun, досрочное увольнение главного тренера команды Брендана Роджерс может дорого обойтись руководству «Лестера».

По сообщениям источника, английскому клубу придется выплатить специалисту денежную компенсацию в размере десяти миллионов фунтов (11,5 миллиона евро). Действующий контракт Роджерса с «лисами» рассчитан еще на три года.

Ранее сообщалось, что заменить Брендана у руля команды могут Томас Франк или Шон Дайч.

«Лестер» провалил старт сезона в Английской премьер-лиге, набрав лишь одно очко после семи проведенных туров. Команда идет на последнем месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
08:50 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма компенсации, которую «Лестер» должен заплатить Роджерсу
08:15 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб претендует на экс-игрока «ПСЖ» и «Боруссии»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о критике Грилиша: «Всех заботят только голы и ассисты»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Линекер поразился тому, насколько Месси превосходит Роналду по статистике голов 5
18 Сентября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Англии перенесёт операцию – участие на чемпионате мира находится под угрозой
22:32 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Рано называть «Арсенал» претендентом на титул» 1
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» объявил о назначении де Дзерби 1 официально
21:44 · Англия. Премьер-лига
Ивоби: «Лэмпард позволяет мне выражать себя на поле»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Кунде рассказал, почему выбрал «Барселону», а не «Челси»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Барселоны» Араухо отказал клубам АПЛ
20:44 · Англия. Премьер-лига
Райс: «В АПЛ надо реализовывать свои моменты»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Ничего не заслуживали - ничего и не получили»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Холанн – замечательный человек»
20:16 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард доволен первой победой «Эвертона»
18:14 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» одолел «Вест Хэм» в матче неудачников старта сезона
Все новости
Рекомендуем