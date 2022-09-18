​«Челси» хочет переманить директора из «Ред Булл Зальцбурга» как можно скорее

После смены главного тренера новый владелец «Челси» Тодд Бёли активно работает над назначением спортивного директора. В настоящий момент лондонцы ведут переговоры с «Ред Булл Зальцбургом», пытаясь переманить Кристофа Фройнда. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, «пенсионеры» рассчитывают заполучить функционера уже в ближайшие дни.

Стоит сказать, что при Кристофе Фройнде «Ред Булл Зальцбург» подписывал многих талантливых футболистов, в том числе Эрлинга Холанна и Садио Мане.

Напомним, что недавно главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер. На этой должности он сменил Томаса Тухеля.